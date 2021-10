Integratore alimentare ritirato, "probabile contaminazione": in questo vasetto... salute a rischio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora un richiamo, l'ennesimo in queste ultime settimane. Lo stop arriva in questo caso dal ministero della salute e riguarda un lotto di un Integratore alimentare, il +D Osteo a marchio Nutriva. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "probabile contaminazione da ossido di etilene". Per la precisione, il prodotto soggetto a richiamo è quello venduto in confezioni da 50 compresse con il numero di lotto P16907A e il termine minimo di conservazione 04/2024. E ancora, sottolinea ilfattoalimentare.it, l'Integratore alimentare richiamato è stato prodotto da Natural Way Laboratories nello stabilimento di via Centoarte 115 a Caprino Veronese, in provincia di Verona, e commercializzato da Cabassi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ancora un richiamo, l'ennesimo in queste ultime settimane. Lo stop arriva incaso dal ministero dellae riguarda un lotto di un, il +D Osteo a marchio Nutriva. Lo stop, come riporta ilfatto.it, è dovuto alla "da ossido di etilene". Per la precisione, il prodotto soggetto a richiamo è quello venduto in confezioni da 50 compresse con il numero di lotto P16907A e il termine minimo di conservazione 04/2024. E ancora, sottolinea ilfatto.it, l'richiamato è stato prodotto da Natural Way Laboratories nello stabilimento di via Centoarte 115 a Caprino Veronese, in provincia di Verona, e commercializzato da Cabassi e ...

Advertising

GBruttini : @biriss @biif @AlexGiudetti Prodotto italiano, integratore alimentare che rafforza il sistema immunitario contenend… - Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? BioNike DEFENCE KS Tricosafe - Integratore alimentare per il benessere dei capelli, 60 Compresse… - FattoAlimentare : ??Ancora un #integratore alimentare richiamato a causa dell’ossido di etilene - nutrizionistas : RT @ANSA_Salute: I primi risultati di uno studio clinico condotto dall'ospedale Cotugno di Napoli suggeriscono che un aiuto contro il #Covi… - AngelServoDiDio : @sole24ore Giusto per dire, la vitamina D non è un farmaco, al massimo è un integratore alimentare. -