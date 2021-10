Goldman Sachs, trimestrale ben sopra le attese grazie a boom di M&A (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Goldman Sachs, l’ultima delle grandi banche USA a comunicare i dati trimestrali, ha registrato una performance ben sopra le attese nei tre mesi al 30 settembre. Il fatturato è stato di 13,61 miliardi di dollari e l’utile di 5,38 miliardi di dollari nel periodo, pari a un utile per azione di 14,93 dollari. Il consensus era per un utile per azione di 10,18 dollari e un fatturato di 11,68 miliardi di dollari. I ricavi sono stati di 46,70 miliardi di dollari e gli utili di 17,70 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell’anno. “Il terzo trimestre ha visto una forte performance operativa e un’accelerazione del nostro investimento nella crescita di Goldman Sachs – ha commentato David Solomon, presidente e amministratore delegato – Abbiamo annunciato due acquisizioni ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) –, l’ultima delle grandi banche USA a comunicare i dati trimestrali, ha registrato una performance benlenei tre mesi al 30 settembre. Il fatturato è stato di 13,61 miliardi di dollari e l’utile di 5,38 miliardi di dollari nel periodo, pari a un utile per azione di 14,93 dollari. Il consensus era per un utile per azione di 10,18 dollari e un fatturato di 11,68 miliardi di dollari. I ricavi sono stati di 46,70 miliardi di dollari e gli utili di 17,70 miliardi di dollari nei primi nove mesi dell’anno. “Il terzo trimestre ha visto una forte performance operativa e un’accelerazione del nostro investimento nella crescita di– ha commentato David Solomon, presidente e amministratore delegato – Abbiamo annunciato due acquisizioni ...

