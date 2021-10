GF Vip 6 | anticipazioni 15 ottobre | sorpresa per Manuel Bortuzzo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Continua l’appuntamento con il GF Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che questa sera tornerà nuovamente in onda in prima serata in occasione della decima puntata. Il padrone di casa traghetterà gli spettatori in una nuova diretta ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena. Uno dei tre concorrenti attualmente in nomination dovrà tempestivamente abbandonare la Casa. GF Vip 6: tre vip a rischio eliminazione Leriguardanti la puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, venerdì 152021, rivelano che in occasione della puntata odierna uno tra: Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ad essere eliminato dal gioco sarà ovviamente il concorrente che ha ricevuto meno voti da parte del pubblico. I telespettatori, è bene ricordare, in queste ore ...