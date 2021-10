Doppio corso di laurea per gli studenti italiani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Arriva finalmente la proposta di legge che permetterà aglidi potersi iscrivere contemporaneamente a più di undi, a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore. Una grandissima opportunità per glie le studentesse italiane. D’ora in avanti si favorirà una formazione interdisciplinare degli. Manca solamente il voto favorevole del Senato per approvare la legge. La ministra dell’Università Maria Cristina Messa: «Sarà un salto verso il futuro della formazione universitaria». Più di undicontemporaneamente, ora è possibile Il testo appena approvato all’unanimità dalla Camera abolirà un divieto risalente ad un regio decreto del del 31 agosto 1933, n.1592. Gli ...