Digitale terrestre | come capire se il vostro televisore è da buttare

Leggi su consumatore

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilsta per cambiare e occorre quindi controllare se ilè tra quelli che possono o devono essere rottamati Stiamo per entrare nell’era del nuovocon il nuovo formato DVB-T2 ma non tutti gli apparecchi saranno in grado di ricevere le trasmissioni in alta qualità. Il Governo ha, per L'articolo proviene da Consumatore.com.