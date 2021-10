Calciomercato Juve, Icardi torna in Italia? Lo ha confermato l’agente (Di venerdì 15 ottobre 2021) Calciomercato Juve: Mauro Icardi può tornare a giocare in Serie A. Arriva la conferma dell’agente sul futuro dell’attaccante argentino. Mauro Icardi nel riscaldamento con il PSG (Getty Images)L’estate appena trascorsa ha determinato l’addio di grandi campioni: Cristiano Ronaldo e Donnarumma su tutti. La Serie A, però, non sembra aver perso in termini di competitività: dopo le prime sette giornate solo il Napoli si trova a punteggio pieno, seguito dal Milan a due lunghezze di distanza. Due squadre in particolare hanno avuto un inizio di campionato non brillantissimo, nonostante siano due pilastri del calcio in Italia: la Juve e l’Atalanta. L’inizio della squadra di Allegri non è stato quello auspicato e attualmente la classifica lo ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 ottobre 2021): Mauropuòre a giocare in Serie A. Arriva la conferma delsul futuro dell’attaccante argentino. Mauronel riscaldamento con il PSG (Getty Images)L’estate appena trascorsa ha determinato l’addio di grandi campioni: Cristiano Ronaldo e Donnarumma su tutti. La Serie A, però, non sembra aver perso in termini di competitività: dopo le prime sette giornate solo il Napoli si trova a punteggio pieno, seguito dal Milan a due lunghezze di distanza. Due squadre in particolare hanno avuto un inizio di campionato non brillantissimo, nonostante siano due pilastri del calcio in: lae l’Atalanta. L’inizio della squadra di Allegri non è stato quello auspicato e attualmente la classifica lo ...

Advertising

Gazzetta_it : La Juve pensa al dopo-Chiellini: fari su Romagnoli, è in scadenza col Milan - cmdotcom : #Marchisio: '#Juve, problemi superati. #Chiesa? Non è ancora un campione, il rinnovo di #Dybala l'avrei gestito cos… - sportli26181512 : Marchisio: 'Juve, problemi superati. Chiesa? Non è ancora un campione, il rinnovo di Dybala l'avrei gestito così':… - ROGERDAGO : RT @cmdotcom: #SerieA, tutte le probabili formazioni: #Milan con #Kalulu-#BalloTouré. Dubbi #Giroud, #Lautaro e #Abraham #Chiesa insostitui… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusRoma #SerieA ?? -