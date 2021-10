Torna la Festa di Castagnatura di Raggiolo (Di giovedì 14 ottobre 2021) T orna la Festa di Castagnatura di Raggiolo. L'evento è organizzato dalla Brigata di Raggiolo ed è in calendario sabato 30 e domenica 31 ottobre quando, tra i vicoli e i sentieri di uno dei borghi più ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) T orna ladidi. L'evento è organizzato dalla Brigata died è in calendario sabato 30 e domenica 31 ottobre quando, tra i vicoli e i sentieri di uno dei borghi più ...

Advertising

GrossetoNotizie : Torna “La castagna in festa”: musica, mercatini e cena al castello nel weekend - Teleradiopace : Domenica pomeriggio a Sestri Levante torna “Protezione Civile in festa” - WandaMontanelli : #FestaDelCinemaDiRoma ???? - UfficiStampaEgv : Torna la Festa di Castagnatura di Raggiolo - daBitonto : #Bitonto Festa @Santi_Medici 2021. Il messaggio di don Vito Piccinonna: 'Non si possono adorare i Santi con la bocc… -