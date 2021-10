(Di giovedì 14 ottobre 2021) Un amico virtuale, medico urologo, ci ha segnalato un sito dove si vende l’ennesimo preparato “all’olio di serpente” spacciandolo come cura per la prostatite. Il nostro amico ci racconta che è incappato nel sito, di cui tra un secondo vi forniamo qualche immagine, mentre stava navigando tra recensioni di videogiochi su un sito che evidentemente non ha filtri attivi che blocchino la pubblicità truffa. Filtri che riducono moltissimo le entrate pubblicitarie, ma che servono a mantenere un certo livello di credibilità. BUTAC, quando eravamo in totale controllo della pubblicità, provvedeva ad aggiornare quei filtri quotidianamente, oggi contiamo che lo facciano i ragazzi di Nexilia che hanno ricevuto precise istruzioni in merito. Se date un’occhiata alle pubblicità Nexilia che vedete su BUTAC e la confrontate con altri siti dove la forniscono, la differenza è abbastanza evidente. Ma veniamo ...

_bufale_ : Scandalo farmaceutico!1! - marino29b : RT @butacit: Scandalo farmaceutico!1! - Ducabiancon : RT @butacit: Scandalo farmaceutico!1! - GambaMauro : RT @butacit: Scandalo farmaceutico!1! - butacit : Scandalo farmaceutico!1! -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo farmaceutico1

Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco

... salito nel terzo trimestre a 101,5 punti, 3,punti in più dei ...2018 e si è quindi ripreso da fattori negativi quali lo... settoree ramo della costruzione. Altri sviluppi Altri ......la sua carriera come apprendista - presso il gruppo: ...di essere licenziato con effetto immediato a causa dello.8 milioni di euro (oltre 4,milioni di franchi) non erano ancora ...Venduta all’asta dopo decenni di abbandono e degrado la scuola Scandali a Tavernelle. L’iter dell’asta pubblica, avviato nei mesi scorsi, è arrivato a compimento e adesso sarà un’agenzia immobiliare d ...LEGGI AMCHE >> Altra tegola per il Milan: UFFICIALE, big positivo al Covid. Infine Moggi ha ribadito: “Volevo capire cosa avevo fatto Poi è come se fossi stato in cima a un albero e tutti fossero pron ...