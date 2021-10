Riti esoterici al GF Vip | Miriana e Giucas prevedono il futuro di Sophie | Lulù e Gianmaria – VIDEO

(Di giovedì 14 ottobre 2021)e lettura delle carte nella Casa del Grande Fratello Vip. StanotteTrevisan eCasella hanno regalato un “siparietto” molto inquietante in vista di Halloween.al GF Vip:ilE mentreTrevisan ha parlato di un uomo tra i 45/50 vicino aCodegoni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Negli scorsi anni i gieffini di notte mangiavano di nascosto, stavano in giardino a fumare e chiacchierare, mentre in questa edizione a quanto pare organizzano bizzarrie regalano a Ryan Murphy materiale prezioso per American Horror Story . Ieri sera Miriana Trevisan ha visto il futuro di Sophie e Lulù Selassié . La showgirl ha detto che la Codegoni ha ...I principali imputati dell'omicidio di Laura Ziliani sono al momento le figlie, Paola e Silvia , e il fidanzato della maggiore Mirto Milani che sarebbe coinvolto anche in. Ma potrebbe ...Riti esoterici al Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan e Giucas Casella prevedono il futuro di Sophie, Lulù e Gianmaria, ecco i video.Nel bel mezzo della notte, Miriana Trevisan e Giucas Casella prevedono il futuro ai 'vipponi' del Grande Fratello Vip ...