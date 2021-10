Ponte Morandi, la sfida dei parenti delle vittime: essere ammessi come parte civile. Il legale: “Risarcimenti di Aspi? I soldi non sono tutto, c’è una battaglia di giustizia” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Per fare un paragone calcistico, siamo un po’ come una squadra di provincia che arriva in finale contro una corazzata. Partiamo svantaggiati, ma ce la metteremo tutta”. Raffaele Caruso è l’avvocato genovese che assiste il Comitato ricordo vittime Ponte Morandi, fondato dai parenti delle 43 persone rimaste uccise nella strage del 14 agosto 2018. Venerdì – dopo quasi tre anni di indagini – si aprirà l’udienza preliminare nei confronti di 59 imputati più le due società Autostrade per l’Italia (Aspi) e Spea, la controllata che si occupava delle manutenzioni al momento del disastro. Sotto la tensostruttura montata nel cortile del Palazzo di giustizia di Genova, Caruso – insieme ai colleghi di studio – si troverà di fronte a una missione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Per fare un paragone calcistico, siamo un po’una squadra di provincia che arriva in finale contro una corazzata. Partiamo svantaggiati, ma ce la metteremo tutta”. Raffaele Caruso è l’avvocato genovese che assiste il Comitato ricordo, fondato dai43 persone rimaste uccise nella strage del 14 agosto 2018. Venerdì – dopo quasi tre anni di indagini – si aprirà l’udienza preliminare nei confronti di 59 imputati più le due società Autostrade per l’Italia () e Spea, la controllata che si occupavamanutenzioni al momento del disastro. Sotto la tensostruttura montata nel cortile del Palazzo didi Genova, Caruso – insieme ai colleghi di studio – si troverà di fronte a una missione ...

