Paragone | Io | il green pass in Senato non lo esibirò Andrò a San Luigi dei Francesi

GianLuigi Paragone è tra i più accaniti oppositori del green pass in Parlamento. Ha annunciato che non lo esporrà per entrare in Senato: "I questori hanno deciso qualcosa che è oltre il fascismo". Ma la critica feroce contro il governo e contro il lasciapassare è a tutto campo: "Il green pass è una porcata, viola lo stato di diritto, non si può pagare per andare a lavorare, è un pizzo di stato". Senatore partiamo da lei. Da domani in Senato occorrerà il green pass. Lo esibirà? Ma certo che no, trovo paradossale che per fare ostruzione contro il green pass lo debba mostrare. Nemmeno ai tempi del fascismo è stato limitato l'ingresso in Aula.

