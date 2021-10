Obbligo Green Pass lavoratori: tutte le risposte utili per recarsi a lavoro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutti a lavoro con il Green Pass da domani 15 ottobre, esenti a parte. E sono tanti i dubbi che lavoratori e datori di lavoro continuano a nutrire. Il premier Mario Draghi, assieme ai ministri competenti, ha firmato due Dpcm: uno sulle linee guida per la chi lavora nella Pa e uno per il controllo della certificazione in ambito lavorativo in generale, perché a tutti i lavoratori del pubblico e privato verrà chiesta la verifica obbligatoria del certificato di vaccinazione o tampone prima di entrare in fabbrica o azienda. Per chiarire molti di questi dubbi sono state pubblicate alcune Faq utili, esempi di domande che tutti noi possiamo porci, con le relative risposte del governo: come funziona per i lavoratori esenti dal vaccino, chi ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutti acon ilda domani 15 ottobre, esenti a parte. E sono tanti i dubbi chee datori dicontinuano a nutrire. Il premier Mario Draghi, assieme ai ministri competenti, ha firmato due Dpcm: uno sulle linee guida per la chi lavora nella Pa e uno per il controllo della certificazione in ambito lavorativo in generale, perché a tutti idel pubblico e privato verrà chiesta la verifica obbligatoria del certificato di vaccinazione o tampone prima di entrare in fabbrica o azienda. Per chiarire molti di questi dubbi sono state pubblicate alcune Faq, esempi di domande che tutti noi possiamo porci, con le relativedel governo: come funziona per iesenti dal vaccino, chi ...

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - MediasetTgcom24 : Obbligo Green pass, Conftrasporto: 'Valutiamo fermo dei Tir' #greenpass - lorepregliasco : Scommettiamo che tanti che ora dicono 'no green pass, mettano il vaccino obbligatorio!' se venisse introdotto l'obb… - isj135 : RT @Agenzia_Ansa: A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che non po… - lybram72 : RT @BarbaraRaval: #Germania. Nessun obbligo di Green Pass per i lavoratori né per i medici. Tamponi fai-da-te gratis o a prezzo bassissimo… -