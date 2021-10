Meloni: “Piazzapulita? Spero mio video in onda senza tagli” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giorgia Meloni torna all’attacco sulla video inchiesta di Fannpage. “Visto che Formigli e Piazzapulita sono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia – scrive in un post su Facebook -, vediamo se stasera si degneranno di mandare in onda questo video senza il solito taglia e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo…”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giorgiatorna all’attacco sullainchiesta di Fannpage. “Visto che Formigli esono ossessionati da me e da Fratelli d’Italia – scrive in un post su Facebook -, vediamo se stasera si degneranno di mandare inquestoil solitoa e cuci. Non ci credo molto, però tentar non nuoce. Nel frattempo qui potete vedere le mie risposte integrali alle faziose insinuazioni di questo giornalismo…”. L'articolo proviene da Italia Sera.

