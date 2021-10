Mediaset e Sky perdono pubblicità ad agosto (Di giovedì 14 ottobre 2021) pubblicità, agosto in calo per Mediaset e Sky Il Sole 24 Ore, pagina 27, di Andrea Biondi. agosto stabile (-0,1%) per gli investimenti pubblicitari a 335 milioni (con stima Ott, quindi principalmente Google e Facebook). Confronto «falsato» mette in guardia Alberto Dal sasso (Nielsen) visto che «le finali di Champions League si sono tenute tra il 15 e il 23 agosto» 2020. «Nei prossimi mesi continuerà il recupero», visibile anche ora nel +6,3% (sul pre-covid 2019) dei 5,3 miliardi raccolti a gennaio-agosto (compresi Ott). La Tv resta la regina del mercato (52% del totale), ma con calo in agosto (-9,4%). In fondo quello che lo sport dà (con la Champions) può anche togliere. È vero che ci sono state le Olimpiadi. E la Rai ne ha beneficiato (+40% ad agosto ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 14 ottobre 2021)in calo pere Sky Il Sole 24 Ore, pagina 27, di Andrea Biondi.stabile (-0,1%) per gli investimenti pubblicitari a 335 milioni (con stima Ott, quindi principalmente Google e Facebook). Confronto «falsato» mette in guardia Alberto Dal sasso (Nielsen) visto che «le finali di Champions League si sono tenute tra il 15 e il 23» 2020. «Nei prossimi mesi continuerà il recupero», visibile anche ora nel +6,3% (sul pre-covid 2019) dei 5,3 miliardi raccolti a gennaio-(compresi Ott). La Tv resta la regina del mercato (52% del totale), ma con calo in(-9,4%). In fondo quello che lo sport dà (con la Champions) può anche togliere. È vero che ci sono state le Olimpiadi. E la Rai ne ha beneficiato (+40% ad...

