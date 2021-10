Lutto a Canale 5 | l’annuncio dei colleghi | “Con noi da sempre | mancherà una persona perbene”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Era stato uno dei primi professionisti a far parte della grande squadra del Tg5, per poi diventarne un vero caposaldo e scrivendoci buona parte della sua ammirata carriera da giornalista. Chiunque abbia lavorato per il telegiornale targato Mediaset adesso piange la tragica e precoce scomparsa di Gianluigi Gualtieri, venuto a mancare lo scorso 14 ottobre. Era esattamente dal 1992 che il giornalista lavorava per il Tg5, per tutti ormai è un simbolo consolidato dell’ambiente ed era molto rispettato da tutti i suoi, superiori e collaboratori. Fatto ampiamente dimostrato dalle tantissime condoglianze e dediche scritte sul web in suo ricordo. Gianluigi Gualtieri era malato da tempo, è morto a soli 59 anni.al Tg5, morto il giornalista Gianluigi Gualtieri “Se n’è andato il nostro Gianluigi Gualtieri, un bravo giornalista, un ...