Imputati assenti al processo Regeni “Sperano di farla franca”

Caso Regeni, è cominciato oggi 14 ottobre in Corte d'Assise a Roma, nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, il processo a 4 agenti dei servizi segreti egiziani. Sono Imputati a vario titolo del sequestro, della tortura e dell'assassinio del ricercatore friulano. "I quattro Imputati a processo per le torture, il sequestro e l'assassinio di Giulio Regeni sono dei finti inconsapevoli" ha detto in apertura di udienza il pm Sergio Colaiocco. "Non sono qui in aula per evitare che il processo vada avanti." Ma invece "il processo deve cominciare perché ci sono tutte le condizioni, anche quelle per il diritto di difesa". La Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita parte civile. Il ricercatore friulano dell'Università di Cambridge morì al Cairo, ...

