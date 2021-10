Farmaci e over 65, il rapporto dell’Aifa (Di giovedì 14 ottobre 2021) over 65 e Farmaci, ecco la fotografia dell’Aifa nel rapporto sull’uso in Italia in questa fascia di età. Tre dosi al giorno fra medicinali per problemi cardiovascolari e ipertensione, più consumo fra gli uomini e al Sud, con una spesa pro capite ogni anno di circa 660 euro. Vitamina D, aspirina, antibiotici e gastroprotettori i Farmaci più usati sopra i 65 anni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021)65 e, ecco la fotografianelsull’uso in Italia in questa fascia di età. Tre dosi al giorno fra medicinali per problemi cardiovascolari e ipertensione, più consumo fra gli uomini e al Sud, con una spesa pro capite ogni anno di circa 660 euro. Vitamina D, aspirina, antibiotici e gastroprotettori ipiù usati sopra i 65 anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

istsupsan : ??#FARMACI E #ANZIANI: PRIMO RAPPORTO #OsMed ??almeno un farmaco per il 98% degli over 65, uno su tre ne prende 10 c… - lifestyleblogit : Farmaci e over 65, il rapporto dell'Aifa - - italiaserait : Farmaci e over 65, il rapporto dell’Aifa - thomasschael : RT @AboutPharmaHPS: Aifa e Iss presentano il primo rapporto #Osmed dedicato all’uso dei medicinali nella popolazione anziana - AboutPharmaHPS : Aifa e Iss presentano il primo rapporto #Osmed dedicato all’uso dei medicinali nella popolazione anziana -