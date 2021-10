Wilma Goich, a 'Oggi è un altro giorno' il dolore per la morte della figlia: 'Parlavamo di lei, sul telefonino è comparso un messaggio' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Wilma Goich ospite di Serena Bortone a ' Oggi è un altro giorno ' su RaiUno . La cantante Wilma Goich ha parlato della sua famiglia, del matrimonio con Edoardo Vianello e della dolorosa scomparsa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ospite di Serena Bortone a 'è un' su RaiUno . La cantanteha parlatosua famiglia, del matrimonio con Edoardo Vianello edolorosa scomparsa ...

Advertising

StarpointC : RT @altrogiornorai1: “Al nostro matrimonio una tavolata era esclusivamente delle sue ex fidanzate” Wilma Goich ricorda gli anni con Edoardo… - StarpointC : RT @altrogiornorai1: “Gli occhi miei” ?? Wilma Goich canta con @memo_remigi_ e @JessicaMorlacc2 a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #13otto… - StarpointC : RT @altrogiornorai1: “Io sono qui” Wilma Goich racconta il dolore per la perdita della figlia Susanna #OggièUnAltroGiorno @serenabortone… - MutiLeonilde : RT @altrogiornorai1: “Al nostro matrimonio una tavolata era esclusivamente delle sue ex fidanzate” Wilma Goich ricorda gli anni con Edoardo… - MutiLeonilde : RT @altrogiornorai1: “Gli occhi miei” ?? Wilma Goich canta con @memo_remigi_ e @JessicaMorlacc2 a #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #13otto… -