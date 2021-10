Wildlife Photographer of the year 2021: ecco i vincitori (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Racconta la forza della vita, la potenza della nascita, ma anche della lotta alla sopravvivenza: è «Creation», la foto (cover di questo articolo) scattata dal biologo francese e fotografo subacqueo Laurent Ballesta che ha appena vinto il Grand Title al Wildlife Photographer of the Year, il più importante concorso dedicato alle foto naturalistiche, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Londra. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Racconta la forza della vita, la potenza della nascita, ma anche della lotta alla sopravvivenza: è «Creation», la foto (cover di questo articolo) scattata dal biologo francese e fotografo subacqueo Laurent Ballesta che ha appena vinto il Grand Title al Wildlife Photographer of the Year, il più importante concorso dedicato alle foto naturalistiche, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Londra.

Advertising

NgappaMusk : RT @ilpost: La foto che ha vinto il Wildlife Photographer of the Year è di Laurent Ballesta, e mostra cernie mimetiche che escono da una nu… - ilpost : La foto che ha vinto il Wildlife Photographer of the Year è di Laurent Ballesta, e mostra cernie mimetiche che esco… - ArtisticParley : RT @NancySparks3: Juvenile Bald Eagle Ohio #NaturePhotography #baldeagle #eagle #birdphotography #bird #nature #naturelovers #birdwatching… - lillydessi : La #famosa #tigre che #abbraccia un #albero e altre 100 #foto #stupende del #Wildlife #Photographer of the Year in… - LongCreations7 : RT @NancySparks3: Juvenile Bald Eagle Ohio #NaturePhotography #baldeagle #eagle #birdphotography #bird #nature #naturelovers #birdwatching… -