Advertising

Affaritaliani : Turismo, Burgio (Alpitour): preoccupato, corridoi non bastano -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Burgio

Tiscali.it

'L'apertura dei corridoi verso alcune mete extra Ue - ha aggiunto- è stato un primo passo, ... ma ormai il 6 - 7% popolazione mondiale lega la sua vita ale in Italia il......e la sua inaugurazione arriva dopo e nonostante un periodo molto complesso per il comparto del."Sono tanti mesi che soffriamo - ha detto il presidente e ad di Alpitour World, Gabriele-...Venezia, 13. ott. (askanews) - 'Sono stato, sono e continuo a essere preoccupato per la differenza di trattamento tra cittadini italiani e ...Venezia, 13 ott. (askanews) - Una nuova idea di hotel per Venezia, all'insegna del radicamento nella tradizione della città lagunare e ...