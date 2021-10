Pensione nati fino al 1959 con 20 anni di contributi, ok dall'Inps (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ed alla fine spunta davvero l'alternativa alla quota 100 aperta a tutti e non solo a determinate categorie di lavoratori. Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps, in audizione parlamentare ha confermato la sua linea sulle pensioni. Una misura di pensionamento anticipato leggermente più rigida di quota 100 come età di uscita, ma nettamente vantaggiosa come età contributiva. Ecco la nuova proposta del numero uno dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano. Pensione a 63 o 64 anni con 20 anni di contributi La proposta di Tridico resta quella di una Pensione largamente favorevole come uscite dal mondo del lavoro. Basti pensare che nonostante si tratti di una Pensione per cui bastano solo 20 anni di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ed alla fine spunta davvero l'alterva alla quota 100 aperta a tutti e non solo a determinate categorie di lavoratori. Pasquale Tridico, Presidente dell', in audizione parlamentare ha confermato la sua linea sulle pensioni. Una misura di pensionamento anticipato leggermente più rigida di quota 100 come età di uscita, ma nettamente vantaggiosa come etÃva. Ecco la nuova proposta del numero uno dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Italiano.a 63 o 64con 20diLa proposta di Tridico resta quella di unalargamente favorevole come uscite dal mondo del lavoro. Basti pensare che nonostante si tratti di unaper cui bastano solo 20di ...

Advertising

nata_stanca : Questa cosa che ho un aspetto giovane mi fa attirare solo ventenni, ma chi glielo spiega che quando loro sono nati… - Giovann73066691 : @lameduck1960 Ti sfugge che i sindacati gestiscono le ex liquidazioni di tutti i lavoratori tramite i fondi pension… - vittori14669787 : RT @CottarelliCPI: Secondo l’Istat, i nati in Italia nel 2021 scenderanno sotto i 400K. Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produr… - robinhood_natys : RT @BoschiBoschi5: DRAGHI APPARE TESO E SOFFERENTE Umanamente vorremmo comprendere come mai dopo una vita densa di impegni e responsabilit… - m_dep2 : RT @CottarelliCPI: Secondo l’Istat, i nati in Italia nel 2021 scenderanno sotto i 400K. Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produr… -