Inchiesta Coop sociali, rinviati gli interrogatori per un difetto di notifica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca Caselli, il dirigente comunale del settore ambiente, agli arresti domiciliari nell’ambito della Inchiesta sulle gestione degli appalti legati alle Coop sociali del Comune di Salerno. Oggi, presso la cittadella giudiziaria di Salerno, hanno preso il via gli interrogatori di garanzia. Caselli era difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore, così come Nino Savastano, l’ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno e consigliere regionale, anche lui ai domiciliari per l’Inchiesta che sarebbe pronto a parlare con i magistrati e a riferire una sua memoria difensiva. Per una notifica di atti, però, tutti gli interrogatori sono stati rinviati a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca Caselli, il dirigente comunale del settore ambiente, agli arresti domiciliari nell’ambito dellasulle gestione degli appalti legati alledel Comune di Salerno. Oggi, presso la cittadella giudiziaria di Salerno, hanno preso il via glidi garanzia. Caselli era difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore, così come Nino Savastano, l’ex assessore alle Politichedel Comune di Salerno e consigliere regionale, anche lui ai domiciliari per l’che sarebbe pronto a parlare con i magistrati e a riferire una sua memoria difensiva. Per unadi atti, però, tutti glisono statia ...

tvoggi : INTERROGATORI IN TRIBUNALE SU INCHIESTA COOP. PARLA SOLO FIORENZO ZOCCOLA GUARDA IL VIDEO - anteprima24 : ** #Inchiesta Coop sociali, rinviati gli #Interrogatori per un difetto di #Notifica ** - tvoggi : INTERROGATORI IN TRIBUNALE SU INCHIESTA COOP. PARLA SOLO FIORENZO ZOCCOLA Il dirigente del Comune di Salerno Luca C… - salernonotizie : Inchiesta su coop e voto a Salerno: Progressiti e sindaco con la grana Francese - RTAlive1 : (5°Capitolo) Inchiesta Salerno, gli affari delle coop e le accuse a Savastano -