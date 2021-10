Green pass, a Trieste si spacca anche l’asse tra i portuali e il presidente D’Agostino: “Blocco confermato. Dimissioni? Arrivederci e grazie” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass e mondo del lavoro. A Trieste si concentra l’attenzione dell’Italia per la protesta crescente dei portuali, che minacciano lo sciopero ad oltranza contro il provvedimento che impedisce l’accesso a chi non ha il vaccino o un tampone negativo. Nel capoluogo giuliano si consuma una rottura lacerante tra i portuali e il presidente dell’Autorità, Zeno D’Agostino, che fu difeso proprio dagli uomini delle banchine nel giugno 2020, quando una decisione dell’Enac aveva annullato la sua nomina per incompatibilità. Adesso i primi hanno imboccato la via di uno scontro che rischia di trascinare altre realtà portuali, mentre D’Agostino minaccia le Dimissioni se cominceranno i blocchi agli ingressi del porto. Tutto questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)e mondo del lavoro. Asi concentra l’attenzione dell’Italia per la protesta crescente dei, che minacciano lo sciopero ad oltranza contro il provvedimento che impedisce l’accesso a chi non ha il vaccino o un tampone negativo. Nel capoluogo giuliano si consuma una rottura lacerante tra ie ildell’Autorità, Zeno, che fu difeso proprio dagli uomini delle banchine nel giugno 2020, quando una decisione dell’Enac aveva annullato la sua nomina per incompatibilità. Adesso i primi hanno imboccato la via di uno scontro che rischia di trascinare altre realtà, mentreminaccia lese cominceranno i blocchi agli ingressi del porto. Tutto questo ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass garantisce di poter stare con persone non contagiose? #TheoHernandez… - Hipatia36538162 : @AMorichelli Le persone hanno accettato restrizioni e lock down senza fare un plissé, ora per il green pass sta sco… - infoitinterno : Il decreto Green Pass manda subito in tilt i porti italiani -