Elettra Lamorghini in quarantena | come sta? Paura tra i fan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamorghini

Un spettacolare foto in bikini giallo, con gli slip ridotti a un sottilissimo lembo di tessuto . Una incandescente, le cui prorompenti forme, faticosamente, vengono contenute dal costume. Insomma, panorama mozzafiato, alle spalle il mare di Mykonos, Grecia, dove si trova in vacanza. Ma non c'è ...Un spettacolare foto in bikini giallo, con gli slip ridotti a un sottilissimo lembo di tessuto . Una incandescente, le cui prorompenti forme, faticosamente, vengono contenute dal costume. Insomma, panorama mozzafiato, alle spalle il mare di Mykonos, Grecia, dove si trova in vacanza. Ma non c'è ...Elettra Lamborghini in quarantena come sta la cantante? La storia sui social lascia interdetti i fan preoccupati.Torna l'appuntamento con Ex on the Beach Italia, il programma condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser giunto alla terza edizione ...