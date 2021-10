Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib - 0,2% (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La seduta di Borsa a Milano si apre con un ribasso degli indici. Il Ftse Mib cede lo 0,2% a 25.919 punti. Tra i peggiori Enel ( - 0,7%) e Stm ( - 1,6%). Tengono Stellantis (+0,44%) e Moncler (+0,39%). ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La seduta disicon un ribasso degli indici. IlMib cede lo 0,2% a 25.919 punti. Tra i peggiori Enel ( - 0,7%) e Stm ( - 1,6%). Tengono Stellantis (+0,44%) e Moncler (+0,39%). ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Milano positiva in chiusura (+0,23%) brilla Prysmian. Bene anche Diasorin e Saipem, giù Tenaris, Stm , Moncl… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,23%. Indice Ftse Mib a quota 25.990 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa in ordine sparso nel finale, Milano +0,05%. Spread stabile a 101,5 punti, giù compagnie aeree e sider… - ansa_economia : Borsa: Europa contrastata, listini Usa nervosi, Milano +0,1%. Fmi rivede al rialzo stime Italia e al ribasso quelle… - ansa_economia : Borsa: Milano si porta in parità, sprint Diasorin e Prysmian. Spread a 101,5 punti, giù Tenaris ed Exor, banche con… -