“Lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori” Così Grillo “incastra” Conte

Roma, 12 ott – "Lo Stato paghi i tamponi ai lavoratori, serve pacificazione": Così sul suo blog Beppe Grillo, fondatore e garante del M5S, "incastra" Giuseppe Conte, alleato del Pd, anti tamponi gratis. Se l'ex premier oggi leader dei 5 Stelle in effetti ha sempre chiesto prezzi calmierati per i tamponi, ora con la richiesta del suo "capo", si ritrova a dover avallare una presa di posizione ben più estrema. "Serve una pacificazione", dice convinto Grillo, cercando di recuperare consensi. A costo appunto di "litigare" con l'alleato dem.

