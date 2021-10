Intesa sp: app mobile premiata da Forrester, dal 2018 +130% utenti attivi (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - La società di ricerche di mercato statunitense Forrester ha dichiarato l'app Intesa Sanpaolo mobile “Overall Digital Experience Leader” e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarie europee. Il rapporto della società ritiene che i punti di forza dell'app siano in quattro categorie su tredici: funzionalità di “Everyday Banking”, per la consultazione quotidiana di conti e carte e movimenti; navigazione, per a semplicità e accessibilità della nuova navigazione completamente riprogettata; guida all'utilizzo, per l'assistenza interattiva e contestuale; privacy e contenuti informativi. Le conferme ottenute da Forrester Research "avvalorano, ancora una volta, la strategia disruptive messa a punto da Intesa Sanpaolo nell'esperienza multicanale dei clienti, nel quadro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - La società di ricerche di mercato statunitenseha dichiarato l'appSanpaolo“Overall Digital Experience Leader” e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarie europee. Il rapporto della società ritiene che i punti di forza dell'app siano in quattro categorie su tredici: funzionalità di “Everyday Banking”, per la consultazione quotidiana di conti e carte e movimenti; navigazione, per a semplicità e accessibilità della nuova navigazione completamente riprogettata; guida all'utilizzo, per l'assistenza interattiva e contestuale; privacy e contenuti informativi. Le conferme ottenute daResearch "avvalorano, ancora una volta, la strategia disruptive messa a punto daSanpaolo nell'esperienza multicanale dei clienti, nel quadro ...

Advertising

TV7Benevento : Intesa sp: app mobile premiata da Forrester, dal 2018 +130% utenti attivi... - Tonyapt12 : RT @intesasanpaolo: Per @forrester, società di ricerche di mercato statunitense, l’App Intesa Sanpaolo Mobile si distingue come “Overall Di… - intesasanpaolo : Per @forrester, società di ricerche di mercato statunitense, l’App Intesa Sanpaolo Mobile si distingue come “Overal… - stati_generali : L’app Intesa Sanpaolo Mobile è tra le leader in Europa - janlucas1971 : @CorradoB81 Fatto con l'app di Intesa Sanpaolo tutto pratico e veloce peccato che poi dal tabaccaio, per il riconos… -