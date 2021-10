Inter | ancora distanza per un rinnovo | non c’è l’accordo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’sta cercando di rinnovare diversi giocatori. Tra questi, le priorità sono Brozovic e Barella. Con il croato ci sarà un incontro questa settimana o la prossima. Le cifre sono le stesse richieste da Barella: 6 milioni a stagione., Barella,Con entrambi, c’ètra domanda e offerta, dunque. L’infatti, offre a entrambi i suoi centrocampisti 4/4,5 milioni di euro. Si potrebbe arrivare ai 6 milioni richiesti, tramite qualche bonus. Barella però, è in scadenza di contratto 2024, quindi non c’è fretta per i nerazzurri. LEGGI ANCHE: Roma, addio certo in vista: Mourinho non lo considera! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.