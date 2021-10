Infortunio Correa | l’Inter non è preoccupata | le ultime

(Di martedì 12 ottobre 2021) Aggiornamenti sull’di Joaquin, che ha accusato un problema nel ritiro dell’Argentina: leSecondo quanto appreso dalla redazione di InterNews24, l’di Joaquinpotrebbe non essere così grave come si è parlato in un primo momento. Il Tucu, infatti, si è allenato individualmente durante l’ultima sessione con l’Argentina e non ha svolto alcun tipo di esame medico. Per lui si tratterebbe quindi di un semplice affaticamento muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lesione al tendine del ginocchio per. Il giocatore argentino si era infortunato nei giorni scorsi con la nazionale argentina, ma l'non sembrava nulla di preoccupante, fino a questo sera quando dal ritiro albiceleste è ...: lo stop potrebbe essere più lungo del previsto. Le ultime notizie sulle condizioni dell'attaccante argentino Brutte notizie per Simone Inzaghi e per Joaquin. L'di cui si parla oggi per il Tucu, infatti, potrebbe essere più grave del previsto e potrebber tenerlo fuori per diverso tempo. Stando a quanto riporta Gustavo Yarroch di ESPN, ...Giocatori sudamericni Serie A: i giocatori che rischiano di rientrare troppo a ridosso dell'inizio dell'8^ giornata di Serie A.According to the latest reports, Argentina medical staff have told Inter that Joaquin Correa’s muscular issue is not serious.