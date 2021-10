Fuori controllo: il thriller con Mel Gibson stasera su Sky Cinema (Di martedì 12 ottobre 2021) Fuori controllo: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Fuori controllo è l’avvincente thriller del 2010 diretto da Martin Campbell e interpretato da Mel Gibson, in onda questa sera, martedì 12 ottobre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola si basa sull’omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Fuori controllo? Ecco tutte le informazioni. Trama Thomas Craven (Mel Gibson) è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma (Bojana Novakovi?). La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021): trama, cast, trailer e streaming del film su Skyè l’avvincentedel 2010 diretto da Martin Campbell e interpretato da Mel, in onda questa sera, martedì 12 ottobre 2021, alle ore 21.15 su SkyUno. La pellicola si basa sull’omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming? Ecco tutte le informazioni. Trama Thomas Craven (Mel) è un detective della omicidi del Boston Police Department e padre single, che un giorno vede morire sotto i propri occhi la giovane figlia Emma (Bojana Novakovi?). La ragazza stava uscendo dalla casa del padre, dopo esserlo ...

