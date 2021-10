Agente Draghi. A fianco della Lamorgese. La strategia per il 15 ottobre e il G20 (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma. E’ questo che doveva fare? Ordinare di sfasciare teste? Farsi fotografare con gli stivali e il manganello? Ci stanno provando. Vogliono prendere una donna di stato, una funzionaria, per caricarle la colpa dell’agguato delle canaglie, imputarle il pomeriggio delle bestie nella sede della Cgil. Si sta infatti cercando di indebolire la ministra Luciana Lamorgese. Si sta cercando di dire “quella violenza la riguarda” anziché chiedere “come la si aiuta”. La posizione del governo è che il momento esige “un ministro dell’Interno pienamente legittimato”. Innanzitutto solo gli stupidi possono credere che sia un ministro a stabilire quanta forza debba essere impiegata, quali cortei autorizzare, quale piazza non concedere. Sono scelte tecniche che vengono fatte da una macchina poderosa, prefetti, questori, e sono sempre scommesse a perdere. L’indulgenza è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma. E’ questo che doveva fare? Ordinare di sfasciare teste? Farsi fotografare con gli stivali e il manganello? Ci stanno provando. Vogliono prendere una donna di stato, una funzionaria, per caricarle la colpa dell’agguato delle canaglie, imputarle il pomeriggio delle bestie nella sedeCgil. Si sta infatti cercando di indebolire la ministra Luciana. Si sta cercando di dire “quella violenza la riguarda” anziché chiedere “come la si aiuta”. La posizione del governo è che il momento esige “un ministro dell’Interno pienamente legittimato”. Innanzitutto solo gli stupidi possono credere che sia un ministro a stabilire quanta forza debba essere impiegata, quali cortei autorizzare, quale piazza non concedere. Sono scelte tecniche che vengono fatte da una macchina poderosa, prefetti, questori, e sono sempre scommesse a perdere. L’indulgenza è ...

Advertising

DrMarinelliG : #quartarepubblica E se #Draghi fosse solo un agente provocatore? - stepami1976 : RT @Movimento48: NESSUNA SOLIDARIETÀ AI SERVI DI DRAGHI Il dato importante non è rappresentato dai venti sgherri di #ForzaNuova guidati dal… - Chetantopassa : RT @Movimento48: NESSUNA SOLIDARIETÀ AI SERVI DI DRAGHI Il dato importante non è rappresentato dai venti sgherri di #ForzaNuova guidati dal… - LaNuovaSinistra : RT @Movimento48: NESSUNA SOLIDARIETÀ AI SERVI DI DRAGHI Il dato importante non è rappresentato dai venti sgherri di #ForzaNuova guidati dal… - Tiziana99531862 : RT @Movimento48: NESSUNA SOLIDARIETÀ AI SERVI DI DRAGHI Il dato importante non è rappresentato dai venti sgherri di #ForzaNuova guidati dal… -