Rubano canapa industriale Denunciati tre giovanissimi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Al termine di rapide indagini, il personale del Commissariato di Grottaglie ha individuato e denunciato due giovani poco più che maggiorenni ed una minorenne per furto. L’attività investigativa è partita dopo la denuncia di un imprenditore del posto, vittima del furto di alcune piante ed infiorescenze diad usopresso la sua azienda agricola, situata nelle campagne della cittadina delle ceramiche. La denuncia era anche supportata da alcune immagini dei sistemi di video sorveglianza della sua azienda che erano riuscite ad immortalare gli autori del furto. L’analisi di queste immagini ha così permesso di accertare che un giovane, in due giorni differenti, era entrato nella piantagione in compagnia di altrettante ragazze – una delle quali con vistosi capelli rossi – ed aveva sottratto le piante di ...