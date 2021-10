Ma è Versailles o un set porno?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sesso e intrighi. Il Re Sole però non risplende La Repubblica, pagina 39, di Antonio Dipollina. Nei primi dieci minuti viene esibito, mostrando il necessario, ma non solo, l’intero catalogo della sessualità, in proprio o condivisa con altri, da svegli o dormienti, senza troppe preclusioni. Poi iniziano gli intrighi a Corte, ma quei friccicori squadernati in avvio come se fossero categorie di siti appositi ha fatto sì che a La7 lanciassero in grande questo(il sabato in prima serata), serie sontuosa francese di qualche anno fa, come un abisso di perversione televisiva in prima serata, nonché la serie più hot mai andata in onda in chiaro. Non ha funzionato moltissimo, ma tant’è: in qualche modo bisogna registrare per il sabato sera anche un’offerta siffatta, appunto in chiaro, decisamente alternativa a tutto il resto. Luigi XIV viene colto nel pieno dei suoi ...