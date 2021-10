Dove vedere Udinese-Bologna streaming e diretta tv: Sky o DAZN? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la pausa per la UEFA Nations League torna finalmente la Serie A. Domenica alle 15:00 si sfideranno alla Dacia Arena Udinese e Bologna. La partita si preannuncia ricca d’emozioni: la squadra guidata da Gotti avrà la possibilità di riacciuffare il Bologna a quota 11 punti. Al contrario la squadra di Mihajlovic dovrà replicare l’ottima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la pausa per la UEFA Nations League torna finalmente la Serie A. Domenica alle 15:00 si sfideranno alla Dacia Arena. La partita si preannuncia ricca d’emozioni: la squadra guidata da Gotti avrà la possibilità di riacciuffare ila quota 11 punti. Al contrario la squadra di Mihajlovic dovrà replicare l’ottima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

fattoquotidiano : Squadracce parafasciste mettono a ferro e fuoco il centro di Roma. Ma da dove arriverà tutta questa violenza. Vuoi… - margotsbullock : Clip montata ad hoc dove non hanno fatto vedere il processo squallido fatto da tutte le donne a Miriana dove le dav… - StefP82 : @anna30048679 @QRepubblica @alesallusti Questo lo farei vedere in diretta chiedendo un commento a caldo (quindi non… - antopianeta : 'tu non te ne vai fino a quando il pubblico non lo decide' basta che me la mandi un attimo in nomination e poi ti… - vantaegra : raga dove potrei riuscire a vedere una ot7 dei bangtan??? disperata che palle -