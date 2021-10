Attacco hacker alla Cgil, il sito istituzionale è tornato online (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo l’assalto e la devastazione della sede di Roma, la Cgil subisce un nuovo Attacco, questa volta informatico. Il sito web del sindacato, infatti, ha avuto problemi di accesso da parte di molti utenti per parecchie ore. Poi l'annuncio della Cgil nel pomeriggio: il sito è tornato online. Secondo quanto spiegano dalla Confederazione, si tratterebbe di un Attacco Ddos (Denial-of-service attack), fenomeno di disturbo con cui gli hacker elaborano numerose richieste di accesso a un sito portando i server in sovraccarico per mandarlo offline. Sarebbero infatti circa 130mila i tentativi di connessione contemporanea da più Paesi, una vera e propria “intrusione” che ha creato i problemi di accessibilità al ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo l’assalto e la devastazione della sede di Roma, lasubisce un nuovo, questa volta informatico. Ilweb del sindacato, infatti, ha avuto problemi di accesso da parte di molti utenti per parecchie ore. Poi l'annuncio dellanel pomeriggio: il. Secondo quanto spiegano dConfederazione, si tratterebbe di unDdos (Denial-of-service attack), fenomeno di disturbo con cui glielaborano numerose richieste di accesso a unportando i server in sovraccarico per mandarlo offline. Sarebbero infatti circa 130mila i tentativi di connessione contemporanea da più Paesi, una vera e propria “intrusione” che ha creato i problemi di accessibilità al ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cgil, sito internet fuori uso 'per un attacco hacker' #cgil - Agenzia_Italia : E' in corso un attacco hacker al sito del sindacato della Cgil - fattoquotidiano : Attacco hacker al sito Cgil: “Irraggiungibile a più riprese da sabato. Incursioni iniziate in contemporanea all’azi… - GianluigiPaesan : RT @MediasetTgcom24: Cgil, sito internet fuori uso 'per un attacco hacker' #cgil - AScarfogliero : ??????... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah... ???????????????????????????????????? E' in corso un attacco hacker al sito del sinda… -