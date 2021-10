Atlantia | 10 giorni retribuiti ai dipendenti per attività non profit

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha sottoscritto un accordo con tutte le principali rappresentanze sindacali del settore (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità) per offrire fino a 10ai propriper collaborare con associazioni, enti e istituti che svolgonobenefiche caritatevoli, assistenziali, sociali, religiose, artistiche, culturali, sportive e ambientali. L’iniziativa, spiega la società, risponde a un’aspettativa daidi favorire con maggiore forza la missione anche sociale di, e in particolare dei giovani recentemente entrati nell’organizzazione (un dipendente su 3 inholding ha meno di 30 anni). I permessi, fino a 10...

... e in particolare dei giovani recentemente entrati nell'organizzazione (un dipendente su 3 in holding ha meno di 30 anni). I permessi retribuiti, fino a 10 complessivi per anno solare,... (Teleborsa) - Atlantia ha sottoscritto un accordo con tutte le principali rappresentanze sindacali del settore (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità) per offrire fino a ... CREMONA - Atlantia S.p.A. (già Autostrade S.p.A.) è una società per azioni italiana attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità; il gruppo ges ...