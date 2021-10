Vicepresidente Barcellona | «Prima di noi prendevano giocatori senza pagare»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Rafa Yuste,del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Mundo Deportivo: le parole Rafa Yuste,del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Mundo Deportivo. «Da qui al prossimo anno vedremo quale sarà la situazione e su cosa potremo contare per gli acquisti. Percosa bisogna mettere le fondamenta in una casa che abbiamo trovato in rovina, quindi concentriamocia fortificarla e poi ad allargarla,perdere di vista il fatto che vogliamo essere i migliori e Haaland è uno dei migliori al mondo. Lo hanno detto anche il presidente e l’amministratore delegato, che nel mandato precedente, che ribadisco anche che è stato disastroso, hanno comprato...