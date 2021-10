Programmi TV di stasera, domenica 10 ottobre 2021. Su Rai1 la finale di Nations League Spagna-Francia, Lele Adani in telecronaca (Di domenica 10 ottobre 2021) Spagna-Francia Rai1, ore 20.30: Spagna-Francia finale Nations League Allo stadio San Siro di Milano si gioca la finale di Nations League tra Spagna e Francia. Fischio d’inizio alle 20.45. telecronaca di Stefano Bizzotto con Lele Adani, al suo esordio in telecronaca ai microfoni Rai. Rai2, ore 21.05: N.C.I.S. Los Angeles 12×08 L’amore uccide: Il testimone protetto Miguel Galeano viene trovato morto in una casa sicura. I sospetti sono tutti su Pietra Ray, una vecchia conoscenza di Kensy, la quale risulta essere negli Stati Uniti, ma irreperibile. Rai2, ore 21.50: N.C.I.S. New Orleans 7×06 Nelle mani ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 10 ottobre 2021), ore 20.30:Allo stadio San Siro di Milano si gioca laditra. Fischio d’inizio alle 20.45.di Stefano Bizzotto con, al suo esordio inai microfoni Rai. Rai2, ore 21.05: N.C.I.S. Los Angeles 12×08 L’amore uccide: Il testimone protetto Miguel Galeano viene trovato morto in una casa sicura. I sospetti sono tutti su Pietra Ray, una vecchia conoscenza di Kensy, la quale risulta essere negli Stati Uniti, ma irreperibile. Rai2, ore 21.50: N.C.I.S. New Orleans 7×06 Nelle mani ...

Advertising

AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 10 ottobre 2021, tutti i programmi in onda - Aretnutorn : Mi pongo una domanda, sperando ci sia qualcuno che riesca a spiegarmelo, 'STASERA ITALIA' Brambilla annuncia il qui… - manu_etoile : RT @sifenalimi: Il popolo è stanco delle brioches e delle Maria Antonietta che ci governano e alcuni che tu ospiti in studio stasera e da… - sifenalimi : Il popolo è stanco delle brioches e delle Maria Antonietta che ci governano e alcuni che tu ospiti in studio stas… - _6675636B : sono le 19 quasi, e non ho ancora programmi per stasera. questa cosa mi straspaventa -