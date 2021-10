Mastella raddoppia i comitati e assicura | “Io riemergo sempre”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Io faccio il bene della mia comunità, gli altri il bene per se stessi”. Clementeha concluso cosi al Teatro Massimo in via Perasso l’incontro che si è svolto stamane per inaugurare il nuovo comitato elettorale che si aggiunge a quello già esistente in via Aldo Moro a Pacevecchia. Nessun taglio del nastro ma un incontro del sindaco uscente con i cittadini in vista del ballottaggio di domenica e lunedi prossimo che sfiderà Luigi Diego Perifano . Il sindaco, che domenica e lunedì scorsi si è fermato ad un soffio dalla conquista della riconferma al primo turno assestandosi al 49,30%, si è detto tranquillo sull’esito del ballottaggio: “Bisogna essere sereni. Ci sono stati dei brogli elettorali la scorsa volta. E noi già ci stiamo muovendo perché crediamo di avere ragione: ci sono state schede ballerine nei seggi e poi ...