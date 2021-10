Love is in the air, anticipazioni 11 ottobre: Serkan sospetta di Deniz (Di domenica 10 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata lunedì 11 ottobre. Serkan comincia a sospettare di Deniz dopo un suo invito. Eda e Deniz insiemeUn finto fidanzamento annunciato in pubblico. Eda ha coinvolto il suo amico di infanzia Deniz nel piano per far ingelosire Serkan. I due proseguono nel loro intento, tanto che Deniz invita il Bolat a bere un caffè insieme. Durante questo incontro il fidanzato della Yildiz, che presto dovrebbe sposarla, racconta com’è nato l’amore tra lui e Eda. La storia inventata da Deniz desta i sospetti di Serkan: c’è qualcosa che non quadra. L’architetto a capo della Art Life cercherà sicuramente di saperne di più, spinto dall’intenzione di capire come ... Leggi su vesuvius (Di domenica 10 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata lunedì 11comincia are didopo un suo invito. Eda einsiemeUn finto fidanzamento annunciato in pubblico. Eda ha coinvolto il suo amico di infanzianel piano per far ingelosire. I due proseguono nel loro intento, tanto cheinvita il Bolat a bere un caffè insieme. Durante questo incontro il fidanzato della Yildiz, che presto dovrebbe sposarla, racconta com’è nato l’amore tra lui e Eda. La storia inventata dadesta i sospetti di: c’è qualcosa che non quadra. L’architetto a capo della Art Life cercherà sicuramente di saperne di più, spinto dall’intenzione di capire come ...

