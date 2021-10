Landini: attacco squadrista alla Cgil, non c'entra nulla con Green pass (Di domenica 10 ottobre 2021) commenta 'L'attacco squadrista' alla sede della Cgil a Roma 'non c'entra nulla con il Green pass'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al Tg4. 'Quello che è avvenuto è un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) commenta 'L'sede dellaa Roma 'non c'con il'. Lo ha detto il segretario generale della, Maurizio, al Tg4. 'Quello che è avvenuto è un ...

Advertising

Corriere : Landini «Attacco vigliacco contro Costituzione, non ci fanno paura» - Agenzia_Italia : 'Il green pass non c'entra, è stato un attacco fascista e lo Stato deve reagire' - LaStampa : Roma, presidio Cgil: la piazza canta 'Bella Ciao'. Landini: 'Non ci fanno paura e non ci fermeranno' - paolavalenti29 : Scusate, ma a me viene da ridere come una matta a sentire Landini che parla di attacco fascista al Lavoro dopo l' a… - RevengeEmi : RT @GeMa7799: Landini dice, ci è stato un attacco alla costituzione...inoculare forzatamente alle persone e negar i diritti costituzionali… -