Italia all’80% di vaccinati. Assalto No Green Pass alla Cgil: 4 arresti (Di domenica 10 ottobre 2021) Nelle ore in cui in Italia completava il ciclo vaccinale contro il Coronavirus l’80% dei cittadini con più di 12 anni, a Roma si verificavano violenti scontri. La manifestazione dei No Green Pass in Piazza del Popolo è degenerata in una battaglia di guerriglia urbana durata diverse ore. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro e hanno letteralmente preso d’Assalto la sede della Cgil, il maggior sindacato Italiano, sfondando la porta, entrando all’interno e distruggendo mobili, computer e attrezzature. Le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Roma, fermato il capo di Fn Finora sono 4 gli arrestati per i fatti di Roma. Il leader dell’organizzazione neofascista Forza nuova, Giuliano Castellino, è stato fermato. Era ... Leggi su velvetmag (Di domenica 10 ottobre 2021) Nelle ore in cui incompletava il ciclo vaccinale contro il Coronavirus l’80% dei cittadini con più di 12 anni, a Roma si verificavano violenti scontri. La manifestazione dei Noin Piazza del Popolo è degenerata in una battaglia di guerriglia urbana durata diverse ore. I manifestanti si sono riversati nelle vie del centro e hanno letteralmente preso d’la sede della, il maggior sindacatono, sfondando la porta, entrando all’interno e distruggendo mobili, computer e attrezzature. Le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Roma, fermato il capo di Fn Finora sono 4 gli arrestati per i fatti di Roma. Il leader dell’organizzazione neofascista Forza nuova, Giuliano Castellino, è stato fermato. Era ...

