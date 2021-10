F1 GP Turchia 2021, Mazepin fa mea culpa: “Mi dispiace per Hamilton, ho guidato alla cieca” (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel corso del Gran Premio di Turchia 2021 di Formula 1, Lewis Hamilton si è trovato a fare i conti con diversi sorpassi e doppiaggi che hanno gli hanno reso più complicata la rimonta. Oltre la duello con Sergio Perez, il sette volte campione del mondo si è ‘scontrato’ anche con Nikita Mazepin che, durante un doppiaggio, ha rischiato di mettere fuori causa il britannico. Il russo della Haas, al termine della corsa, si ha voluto porgere le proprie scuse ad Hamilton, come come riportato dal sito Motorsport-Total.com: “Mi dispiace molto per Lewis, non riesco a vedere nulla con questi specchietti. Ho bisogno di istruzioni chiare alla radio su dove siano le altre auto. Ho guidato alla cieca”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel corso del Gran Premio didi Formula 1, Lewissi è trovato a fare i conti con diversi sorpassi e doppiaggi che hanno gli hanno reso più complicata la rimonta. Oltre la duello con Sergio Perez, il sette volte campione del mondo si è ‘scontrato’ anche con Nikitache, durante un doppiaggio, ha rischiato di mettere fuori causa il britannico. Il russo della Haas, al termine della corsa, si ha voluto porgere le proprie scuse ad, come come riportato dal sito Motorsport-Total.com: “Mimolto per Lewis, non riesco a vedere nulla con questi specchietti. Ho bisogno di istruzioni chiareradio su dove siano le altre auto. Ho”. SportFace.

