Vaccini: via libera alla terza dose per gli over 60 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tutti gli over 60 e i soggetti fragili di ogni età che hanno già ricevuto le due somministrazioni riceveranno presto la terza dose del vaccino Pfizer. A stabilirlo è una nuova circolare del Ministero alla Salute che, giovedì scorso, ha avuto il via libera dall'Aifa per l'allargamento del provvedimento. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il nullaosta anche per Moderna ma, fino ad allora, l'Italia si muove con il primo vaccino. La terza dose per gli over 60 è considerata un «booster», cioè un potenziamento del ciclo vaccinale già completato, e deve essere fatta almeno 6 mesi dopo la seconda. Si tratta delle stesse indicazioni adottate per gli over 80 e il personale sanitario, che hanno già iniziato le nuove somministrazioni insieme alle persone immunodepresse. https://twitter.com/RobertoBurioni/status/1445346821010755588

