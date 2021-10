Roma, oggi manifestazione No Green Pass a Piazza del Popolo (Di sabato 9 ottobre 2021) Nuova manifestazione No Green Pass a Roma. Stavolta è stata annunciata da Forza Nuova per oggi, sabato 9 ottobre 2021, in Piazza del Popolo. “Un solo corteo! Una sola città: Roma!”, si legge sul sito del partito politico di estrema destra. “Siamo stati tutta l’estate in Piazza, ogni sabato, a guidare cortei, ad unire realtà, a smussare angoli, gridando: ‘No al Green Pass'”. Nel messaggio si lancia anche un appello alle altre piazze: “Tutte le piazze d’Italia si ritroveranno a Roma”. Non ci saranno bandiere, ma solo il tricolore, per non dare una vesta politica alla protesta. Anche se sembra proprio il contrario. Il gruppo poi ringrazia l’artista Povia, contrario al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) NuovaNo. Stavolta è stata annunciata da Forza Nuova per, sabato 9 ottobre 2021, indel. “Un solo corteo! Una sola città:!”, si legge sul sito del partito politico di estrema destra. “Siamo stati tutta l’estate in, ogni sabato, a guidare cortei, ad unire realtà, a smussare angoli, gridando: ‘No al'”. Nel messaggio si lancia anche un appello alle altre piazze: “Tutte le piazze d’Italia si ritroveranno a”. Non ci saranno bandiere, ma solo il tricolore, per non dare una vesta politica alla protesta. Anche se sembra proprio il contrario. Il gruppo poi ringrazia l’artista Povia, contrario al ...

