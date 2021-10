Roma, bufera Zalewski: arrivano le scuse (Di sabato 9 ottobre 2021) Zalewski, attaccante polacco su cui Mourinho ha fatto capire di puntare molto, negli ultimi giorni è finito nell’occhio del ciclone. Sui social, ha iniziato a circolare un video dove, in compagnia dell’amico Zep Dembo veniva lanciato un messaggio a Mourinho. Il messaggio però, era allusivo del fatto che il calciatore, durante quella stessa sera stesse facendo uso di droghe. Per la verità, a parlare è solo l’amico trapper, il calciatore nella storia si limita ad un sorriso di circostanza, ma quanto basta per far scoppiare il caos. Roma-Mourinho Sono arrivate le scuse del trapper Zep Dembo, sul proprio profilo social. Questo il messaggio apparso sul suo profilo: “Ieri sera ho pubblicato una storia con una battuta infelice. È stata colpa di una mia leggerezza, non corrisponde alla verità e voglio scusarmi con tutti. Mi è ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021), attaccante polacco su cui Mourinho ha fatto capire di puntare molto, negli ultimi giorni è finito nell’occhio del ciclone. Sui social, ha iniziato a circolare un video dove, in compagnia dell’amico Zep Dembo veniva lanciato un messaggio a Mourinho. Il messaggio però, era allusivo del fatto che il calciatore, durante quella stessa sera stesse facendo uso di droghe. Per la verità, a parlare è solo l’amico trapper, il calciatore nella storia si limita ad un sorriso di circostanza, ma quanto basta per far scoppiare il caos.-Mourinho Sono arrivate ledel trapper Zep Dembo, sul proprio profilo social. Questo il messaggio apparso sul suo profilo: “Ieri sera ho pubblicato una storia con una battuta infelice. È stata colpa di una mia leggerezza, non corrisponde alla verità e voglio scusarmi con tutti. Mi è ...

