Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri concede il bis e vince nella Coppa Len ad Alghero. 2° Acerenza

Alghero (Italia), Baia di Porto Conte, sabato 9 ottobre: sono queste le coordinate spazio-temporali dell'ultimo atto della Coppa Len del Nuoto di fondo. Le acque libere in Sardegna sono state teatro delle ultime due 10 km (uomini/donne) della rassegna e il Bel Paese è stato rappresentato in maniera assai convincente. La versione da 'Caimano' di Gregorio Paltrinieri convince sempre di più. Dopo essersi imposto in questa competizione a Piombino la settimana scorsa, il campione d'Europa in carica della 5 e della 10 km ha concesso il bis aggiudicandosi questa prova con il tempo di 1:55:00.8 precedendo il compagno di allenamenti Domenico Acerenza (+0.8), il francese Marc-Antoine Olivier (+3.1), l'ungherese Kristóf Rasovszky (+4.4) e l'altro ...

