No Green Pass Roma, assalto a sede Cgil (Di sabato 9 ottobre 2021) assalto alla sede della Cgil durante la manifestazione no Green Pass a Roma, con scontri oggi nel centro della capitale. Il corteo da Piazza del Popolo si è diretto sotto la sede della Cgil. Migliaia di persone si sono accalcate sotto le finestre della sede del sindacato, tra cori e striscioni. “Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente”, “Landini dimettiti”, i cori rivolti all’indirizzo del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. “La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021)alladelladurante la manifestazione no, con scontri oggi nel centro della capitale. Il corteo da Piazza del Popolo si è diretto sotto ladella. Migliaia di persone si sono accalcate sotto le finestre delladel sindacato, tra cori e striscioni. “Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente”, “Landini dimettiti”, i cori rivolti all’indirizzo del segretario generale dellaMaurizio Landini. “La nostranazionale, ladelle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che ...

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - erealacci : RT @Tommasolabate: Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filosofica… - brasca_davide : RT @FabRavezzani: I 10 mila no green pass che hanno scatenato il finimondo a Roma sono no vax, cioè contrari all’unica cosa che ci ha salva… -