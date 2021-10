LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: comincia il Q1, tutti in pista per anticipare la pioggia! (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Subito un testacoda di Sainz in curva 1, mentre Hamilton va lungo e rischia quindi di vedersi cancellare il giro per aver violato i track limits. 14.02 Sta per arrivare la pioggia!! Le Alfa Romeo si lanciano adesso, mentre le Red Bull sono praticamente in fondo al gruppo e rischiano grosso! 14.01 Non c’è margine di errore per i piloti, chiamati a far segnare un buon tempo al primo tentativo per non rischiare di rimanere escluso dal Q2! 14.00 SEMAFORO VERDE!!! tutti in pista con gomme soft per anticipare la pioggia e garantirsi la qualificazione per il Q2! 13.58 È previsto uno scroscio di pioggia già alle ore 14.07 italiane!! Di conseguenza scenderanno tutti in pista già all’inizio del Q1 per far segnare ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04 Subito un testacoda di Sainz in curva 1, mentre Hamilton va lungo e rischia quindi di vedersi cancellare il giro per aver violato i track limits. 14.02 Sta per arrivare la! Le Alfa Romeo si lanciano adesso, mentre le Red Bull sono praticamente in fondo al gruppo e rischiano grosso! 14.01 Non c’è margine di errore per i piloti, chiamati a far segnare un buon tempo al primo tentativo per non rischiare di rimanere escluso dal Q2! 14.00 SEMAFORO VERDE!!!incon gomme soft perla pioggia e garantirsi la qualificazione per il Q2! 13.58 È previsto uno scroscio di pioggia già alle ore 14.07 italiane!! Di conseguenza scenderannoingià all’inizio del Q1 per far segnare ...

