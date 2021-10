Boxe: Michael Magnesi combatterà a New York a novembre contro Eugene Lagos (Di sabato 9 ottobre 2021) 11 novembre: questa la data chiave per Michael Magnesi. “Lone Wolf” debutterà quel giovedì, a New York, sui ring degli Stati Uniti in quella che è la sua rincorsa a qualcosa di più della cintura Mondiale IBO dei pesi superpiuma. I Paramount Studios saranno teatro del suo esordio a stelle e strisce. L’avversario è il filippino Eugene Lagos, che ha un record di 16 vittorie (di cui 11 per KO), 5 sconfitte e 3 pareggi. Il tutto è stato reso possibile dall’accordo di collaborazione che Davide Buccioni, il manager di Magnesi, ha siglato con il promoter Lou DiBella, personaggio che già è nei dintorni di personaggi importanti tra cui Regis Prograis e Sergiy Derevyanchenko. Queste le parole di Buccioni rilasciate al sito della FPI: “Sono orgoglioso di questa collaborazione con ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) 11: questa la data chiave per. “Lone Wolf” debutterà quel giovedì, a New, sui ring degli Stati Uniti in quella che è la sua rincorsa a qualcosa di più della cintura Mondiale IBO dei pesi superpiuma. I Paramount Studios saranno teatro del suo esordio a stelle e strisce. L’avversario è il filippino, che ha un record di 16 vittorie (di cui 11 per KO), 5 sconfitte e 3 pareggi. Il tutto è stato reso possibile dall’accordo di collaborazione che Davide Buccioni, il manager di, ha siglato con il promoter Lou DiBella, personaggio che già è nei dintorni di personaggi importanti tra cui Regis Prograis e Sergiy Derevyanchenko. Queste le parole di Buccioni rilasciate al sito della FPI: “Sono orgoglioso di questa collaborazione con ...

Advertising

OA_Sport : Boxe: Michael Magnesi, destinazione Stati Uniti. Eugene Lagos il primo avversario nell'avventura americana - BoxingMediaUk1 : RT @FedPugilistica: ?? Debutto USA per LoneWolf ?? @mich88z ???? vs Lagos ???? ?? Paramount Studios ?? NEW YORK ???? ?? 11/11/2021 ?????? Forza Lup… - FedPugilistica : ?? Debutto USA per LoneWolf ?? @mich88z ???? vs Lagos ???? ?? Paramount Studios ?? NEW YORK ???? ?? 11/11/2021 ?????? Forza… -